Paris: Abgeordneter will AirBnB aus dem Stadtzentrum jagen

Der französische Abgeordnete Ian Brossat, Vorsitzender der Kommunistischen Partei Frankreichs, will die kurzfristige touristische Vermietung ganzer Wohnungen im Ersten, Zweiten, Dritten und Vierten Arrondissement von Paris verbieten. In diesen Bezirken befinden sich einige der beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt, darunter die Kathedrale von Notre-Dame und das Louvre-Museum. Brossat kündigte zudem an, dass er auch versuchen werde, den Kauf von Zweitwohnungen in Paris zu verbieten. Solche Maßnahmen seien notwendig, damit die Stadt kein "Open-Air-Museum" werde.

Mit rund 60.000 Wohnungen ist Paris der größte Markt für Airbnb. Die Home-Sharing-Plattform gerät unter zunehmenden Druck von Städten, die sagen, dass durch die Aktivitäten solcher Plattformen die Mieten für die Einheimischen steigen. Brossat hat AirBnB seit Jahren im Visier und veröffentlichte kürzlich ein Buch mit dem Titel "AirBnB, or the Uberised City", in dem er den US-Riesen angreift.

Top-Attraktion im Zentrum: der Louvre

Die Verwaltung der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat bereits Maßnahmen gegen AirBnB und andere ergriffen. So wird von Hausbesitzern eine Anmeldung bei der Stadt verlangt und die Anzahl der Vermietungen ist auf 120 Nächte pro Jahr begrenzt.

Die Gesamthöhe der gegen die Vermietungsplattformen erhobenen Bußgelder ist laut Stadt Paris von Januar bis 15. August auf knapp 1,4 Millionen Euro gestiegen. 2017 waren es insgesamt 1,3 Millionen Euro Bußgelder.

Auch andere begehrte Reiseziele in Europa, darunter Amsterdam, Barcelona und Berlin, gehen gegen AirBnB vor.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Berlin: Der Kiez steht auf der Kippe Privatleute dürfen ab dem 1. Mai ihre Hauptwohnung ohne zeitliche Befristung vermieten. Zweitwohnungen dürfen maximal 90 Tage im Jahr vermietet werden, sofern der Vermieter keine Hauptwohnung oder weitere Wohnungen in Berlin besitzt. Erforderlich ist eine Registrierung beim Bezirksamt. Den angespannten Wohnungsmarkt wird das sicherlich nicht entlasten. Alte Strukturen drohen sich aufzulösen.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Barcelona: Offene Ablehnung des Massentourismus Wenn Touristen zur Plage werden, titelte der Schweizer Rundfunk in einem Beitrag über Barcelona. Millionen Touristen strömen jährlich in die katalanische Metropole - viele in Privatunterkünfte. Das treibt die Mietpreise für Einheimische. Da Barcelona kein verlässliches Wohnungsregister besitzt, ist kaum zu ermitteln, welche Wohnungen illegal vermietetet sind.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Lissabon: Mietpreise drücken aufs Gemüt Jedes Jahr reisen zahlreiche Touristen in Portugals Metropole und übernachten per Airbnb. Früher ein Geheimtipp, hat sich Lissabon zum Massenziel entwickelt. Die Folge: immer mehr Ferienappartements, immer weniger Wohnraum. Bekommt ein Vermieter im Durchschnitt 900 Euro monatlich von einem ständigen Mieter, so kann er über Airbnb seinen Gewinn locker verdreifachen.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Mallorca: Partymeile und deutscher Rückzugsort Die Inselregierung zieht die Reissleine. Privatwohnungen dürfen in der Hauptstadt Palma nicht mehr an Touristen vermietet werden. Ausgenommen von der Maßnahme sind bislang noch Fincas. Mallorca hat schon lange mit den Auswirkungen des Massentourismus zu kämpfen: Wasserknappheit, Partylärm und nun noch extrem steigende Mieten.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Amsterdam: Europas Vergnügungspark Allein 2016 soll Airbnb in Amsterdam 1,7 Millionen Buchungen verzeichnet haben. Bürger der niederländischen Hauptstadt sind alarmiert. "Sauftouristen" aus Großbritannien und Deutschland prägen an den Wochenenden das Stadtbild. Amsterdam hat nun Anfang dieses Jahres die Regeln verschärft. Wohnungsinhaber sollen ihre Wohnung ab 2019 nur maximal 30 Tage im Jahr weiter vermieten dürfen.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Singapur: Wie immer drastisch Die Gesetzgebung in Singapur ist hart, nicht nur bei Drogenvergehen. Auch ein Versuch, seine Mietwohnung in der asiatischen Megaboomtown unterzuvermieten, kann teuer werden. So verurteilte ein Gericht in Singapur zwei Airbnb-Gastgeber zu einem Bußgeld von umgerechnet 37.200 Euro für unerlaubtes Vermieten. Die Begründung: Mietwohnraum wird in Singapur staatlich gefördert.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Paris: Weltweiter Touristenmagnet Frankreichs Hauptstadt hat Airbnb und den zweiten großen Anbieter Wimdu verklagt. Sie wirft den Firmen vor, die Regeln für die kurzzeitige Vermietung an Touristen nicht einzuhalten. Privatvermieter benötigen dazu eine Registrierung. Doch nur 16 Prozent der 60.000 angebotenen Wohnungen sind registriert. In den vergangenen fünf Jahren wurden fast 20.000 Mietwohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Wien: (Kein) Zimmer frei Der Wiener Stadtpolitik ist die Untervermietung an Touristen längst ein Dorn im Auge. Mehr als 7500 Wohnungen sind auf Plattformen gelistet. Künftig soll das gewerbliche Vermieten von Appartements in Wohnzonen unmöglich gemacht werden, schreibt die "Kleine Zeitung". Städtische Mitarbeiter durchsuchen nun gezielt das Internet nach gelisteten Wohnungen.

Fluch oder Segen? - Airbnb und Co. verändern die Städte Dortmund: Airbnb treibt die Bettensteuer ein Wenn man von den Fußballfans absieht, ist Dortmund nicht als Touristenmagnet bekannt. Doch auch hier hat Airbnb Fuß gefasst und ist sogar bereit, von den Gästen die 7,5 Prozent Bettensteuer für die Stadt einzutreiben. Dortmund ist damit die erste Stadt in Deutschland, in der ein Online-Anbieter diese Aufgabe übernimmt. Autorin/Autor: Carsten Grün



Jüngst hat die deutsche Stadt Hamburg mit einem Gesetzesentwurf zur Änderung im Wohnraumschutz beschlossen, die Regeln für die zeitweise Wohnungsvermietung zum Jahresbeginn 2019 zu verschärfen. Dann müssen Vermieter mit bis zu 500.000 Euro Geldbuße rechnen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten.

fm/ks (AFP, Deutschlandfunk)