Die Paralympischen Spiele sind - ähnlich den Olympischen Spielen - globale Sportwettbewerbe für Sportlerinnen und Sportler mit körperlicher Behinderung. Sie sind aufgeteilt in Paralympische Sommer- und Winterspiele.

Der Begriff "Paralympics" setzt sich aus den Worten "paraplegic" (englisch für "querschnittsgelähmt") und Olympics zusammen und wurde 1988 in Seoul erstmals offiziell verwendet. Ihren Ursprung haben die "Weltspiele der Behinderten", wie die Paralympics auch oft genannt werden in den Stoke Mandeville Games von 1948 für Kriegsversehrte mit Rückenmarksverletzungen. Seit den Sommer-Paralymoics 1988 finden die Paralympischen Spiele immer an dem Ort statt, der auch die Olympischen Spiele abhält. Die bislang letzten Paralympics wurden im März 2022 in Peking ausgetragen.