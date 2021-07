Papst Franziskus zur Darm-OP im Krankenhaus

Papst Franziskus im Krankenhaus. Erstmals in seinem gut achtjährigen Pontifikat hat sich das 84-jährige Kirchenoberhaupt zu einem medizinischen Eingriff in die römische Gemelli-Klinik begeben. Dabei geht es um einen "geplanten" Eingriff am Dickdarm, wie der Direktor des Vatikanischen Pressesaals, Matteo Bruni, am Sonntagnachmittag auf Twitter mitteilte.

Damit überraschte er in der Ruhe des sommerlichen Wochenendes die beim Vatikan akkreditierten Journalistinnen und Journalisten. Stunden zuvor hatte Papst Franziskus noch zu den Menschen, die sich jeden Sonntagmittag auf dem Petersplatz versammeln, gesprochen und mit einigen hundert Gläubigen den Angelus, das Mittagsgebet der Kirche, gebetet.

"Vergesst nicht, für mich zu beten"

Dabei kündigte er an, im September wieder auf Reisen gehen zu wollen. Zuletzt war er im März im Irak. Vom 12. bis 15. September soll es, nach einem kurzen Aufenthalt in der ungarischen Hauptstadt Budapest, in die Slowakische Republik gehen.

Die bislang letzte Auslandsreise führte Papst Franziskus im März in den Irak

Wie immer äußerte er zum Ende der Rede und aller Grüße die Bitte: "Non dimenticate di pregare per me" / "Bitte vergesst nicht, für mich zu beten". Er formuliert das stets sehr bewusst und ernst. Das sonst übliche und die Italiener stets erheiternde "buon pranzo" / "Guten Appetit" ließ er, was ungewöhnlich ist, diesmal aus. Und statt des sonst stets verwendeten, etwas förmlicheren "arrividerci" sagte er zwei Mal das vertrautere "Ciao", das man Freunden zuspricht.

Die Klinik der Päpste

Stunden später lag er dann in der Gemelli-Klinik wenige Kilometer nordwestlich des Kirchenstaates auf dem Operationstisch. Die Klinik, heißt es, hält in ihrer obersten Etage stets eine Etage frei für den Papst und seine Entourage.

Nach dem Mordanschlag gegen ihn 1981 auf dem Petersplatz erholte sich Papst Johannes Paul II. im Gemelli-Krankenhaus

Papst Johannes Paul II. (1978-2005) verbrachte hier wohl zehn Aufenthalte, Franziskus noch keinen.

Franziskus hat eine stabile Gesundheit, er geht auch gerne vor Kameras einige Schritte zu Fuß. Dabei ist er doch seit jungen Jahren gesundheitlich eingeschränkt. Dem 20-jährigen Jorge Mario Bergoglio wurde in seiner Heimat Argentinien, in Buenos Aires, nach einer gefährlichen Lungenentzündung ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt.

Sorgen in der Pandemie

Mancher Beobachter sah den Papst deshalb mit der aufkommenden Corona-Pandemie doppelt gefährdet: über 80, mit angeschlagener Lunge. Aber Franziskus, der den Menschen gerne nahe kommt und sich zu Pandemie-Beginn einige Wochen schwer tat, in der Öffentlichkeit Maske zu tragen, überstand alles bislang unbeschadet und ist längst geimpft.

Symbolbild in Pandemiezeiten: Der Papst allein auf dem Petersplatz und allein zu Fuß unterwegs

Dennoch wird seit gut einem halben Jahr ein wenig mehr spekuliert über das Befinden des Papstes. Zur Jahreswende verzichtete er jeweils auf die Teilnahme am Jahresabschluss und an der festlichen Neujahrsmesse. Beides sind für den päpstlichen Kalender Pflichttermine. Und es war das überhaupt erste Fernbleiben von Franziskus bei bedeutenden kirchlichen Feiern.

Der Ischias

Damals wurde auf eine schmerzhafte Ischiasreizung verwiesen. Schon bald nach seiner Wahl hatte Franziskus im Sommer 2013 vor Journalisten von heftigen Ischias-Problemen berichtet. Und es fällt auf, dass der Papst, der nach wie vor die kurzen Wege innerhalb des Vatikan oft zu Fuß zurücklegt, gelegentlich schwerer geht als noch vor Jahren. Er braucht keinen Stock und keine Hilfe. Aber wenn er Stufen hinaufsteigt, ist seit vielen Monaten immer eine helfende Hand an seiner Seite und bietet ihm Hilfe an.

Nach Bekanntwerden des Krankenhausaufenthalts sammelten sich vor der Klinik Medienvertreter.

Den aktuellen Eingriff wollten die Ärzte laut Vatikan-Sprecher Bruni noch am Sonntag vornehmen. Dabei geht es um Ausstülpungen am Dickdarm, eine sogenannte Divertikulitis. Diese Erkrankung tritt bei älteren Menschen öfter auf und kann mitunter Schmerzen oder Beschwerden in der Bauchgegend verursachen. Aber solange keine Entzündung vorliegt, sprechen Mediziner von einem Routineeingriff. Danach, so Bruni, werde der Vatikan dazu ein medizinisches Bulletin veröffentlichen.

Bald der 85. Geburtstag

Franziskus wird im Dezember 85 Jahre alt. Sein Vorgänger, Papst Benedikt XVI., hatte Mitte Februar 2013 zehn Monate nach dem 85. Geburtstag völlig überraschend seinen Rücktritt angekündigt und war Ende des Monats zunächst aus dem Vatikan nach Castel Gandolfo entschwunden. Seit vielen Jahren lebt der mittlerweile 94-Jährige in einem Klostergebäude in den Vatikanischen Gärten.

Das spektakulärste Foto der vergangenen Tage: Nach seiner Generalaudienz begrüßte Franziskus einen Mann in einem Spiderman-Kostüm, der mit kranken Kindern in Krankenhäusern arbeitet

Franziskus scheint andere Pläne zu haben. Die Corona-Pandemie schränkte ihn wie auch alle anderen Menschen ein und verurteilte sie zur Distanz. Aber die Ankündigung der Reise in die Slowakische Republik mit einem Zwischenstopp in Budapest zeigt, dass der Papst wieder aufbrechen und Menschen begegnen will.

Weitere Reisen

Über weitere Auslandsreisen wird spekuliert. Genannt werden immer wieder ein Besuch in Indonesien und Papua-Neuguinea. Zuletzt gab es auch Anzeichen für einen möglichen Besuch in Frankreich noch 2021. Und selbst ein Abstecher zur Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow im November ist nicht auszuschließen. Schließlich ist deren Erfolg diesem Papst, der so vor den Folgen des Klimawandels für ärmere Länder war, ein enormes Anliegen.