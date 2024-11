In den Straßen von Lahore, der zweitgrößten Stadt Pakistans, sticht der Smog in den Augen und brennt im Hals. Die an der Grenze zu Indien gelegene Stadt mit ihren mehr als 13 Millionen Einwohnern und vielen Fabriken gehört zu den am stärksten verschmutzten Städten der Welt. In diesem Monat wurden bedrohliche Rekordwerte erreicht.