Pakistan: Christen-Viertel nach Ausschreitungen abgeriegelt

vor 1 Stunde vor 1 Stunde

Die Behörden in Pakistan bemühen sich nach dem heftigen Angriff in der Stadt Jaranwala um eine Beruhigung der Lage. Ein Mob hatte am Mittwoch Kirchen und Häuser von Christen verwüstet.