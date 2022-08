Pakistan beklagt mehr als tausend Monsun-Tote

Durch die seit Juni anhaltenden Monsun-Überschwemmungen sind in Pakistan bereits mehr als tausend Menschen ums Leben gekommen. Allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien 119 Menschen gestorben, teilte das Nationale Katastrophenschutzamt an diesem Sonntag mit. Damit sei die Zahl der Todesopfer auf 1033 gestiegen. Inzwischen sei jede siebte Person in Pakistan von den Überschwemmungen betroffen.

Die Überschwemmungen im Swat-Tal bei Mingora zeigen, die zerstörerische Kraft der Fluten aus Wasser und Schlamm

Wegen der Gefahr hatten die Behörden zuletzt angeordnet, tausende Menschen in Sicherheit zu bringen. Anfangs hätten sich viele geweigert, ihre Häuser zu verlassen, als der Wasserstand gestiegen sei, hätten sie jedoch eingewilligt, berichtet der Rettungsdienst Rescue 1122.

Überschwemmungen gleichen Pakistans Flutkatastrophe von 2010

Nach Behördenangaben ist das Ausmaß der diesjährigen Fluten vergleichbar mit jenen im Jahr 2010. Sie gelten als die bisher schlimmsten Überschwemmungen in der Geschichte Pakistans. Damals war rund ein Fünftel des Landes überflutet worden. Mehr als 2000 Menschen kamen ums Leben, etwa 20 Millionen Menschen wurden obdachlos.

Auf der Suche nach Habseligkeiten, die das Wasser übrig gelassen hat

Der jährliche Monsun mit seinen kräftigen Regenfällen dauert gewöhnlich von Juni bis September. Für die Landwirtschaft und die Wasservorräte spielt er eine äußerst wichtige Rolle, doch immer wieder führt er auch zu verheerenden Überschwemmungen und Verwüstungen.

Pakistan ist besonders anfällig für Klimaveränderungen. Es steht nach Angaben der deutschen Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch auf Platz acht der Länder, die im Zuge des Klimawandels am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind.

cw/ww (afp, dpa)