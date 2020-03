Päpstlicher Segen in der Corona-Not

Da brach der Sprecherin fast die Stimme weg. Eigentlich ist es Routine, wenn Mitarbeiter von "Radio Vatikan deutsch" die Worte von Papst Franziskus beim sonntäglichen "Angelus"-Gebet ins Deutsche übersetzen. Ein paar fromme Sätze, einige Grüße und dann der päpstliche Wunsch zum Abschied "Vergesst nicht, für mich zu beten!"

Doch am vorigen Sonntag machte das Kirchenoberhaupt angesichts des gerade in Italien dramatischen Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie zwei Ankündigungen. Zum einen den Aufruf zu einem gemeinsamen "Vater unser"-Gebet weltweit am Mittwoch dieser Woche. Und dann - da zitterte die Stimme der Übersetzerin - die Ankündigung einer Andacht mit einem feierlichen "Urbi et orbi"-Segen am Freitag dieser Woche. Bei einem, wie er selbst sagt, "Bittgebet".

Segen wirkt per Fernsehen

Weltweit kennen auch Menschen, die nichts mit Kirche zu tun haben, diesen Segen "Urbi et Orbi", weil er in der internationalen medialen Berichterstattung zum festen Programm des Papstes an Weihnachten und Ostern zählt. Die lateinischen Worte bedeuten "der Stadt und dem Erdkreis". Sie verdeutlichen, dass die Kirche den wohl seit dem 13. Jahrhundert bekannten Segen global versteht. Und wer ihn gläubig erlebt, dem sagt die Kirche damit die Aufhebung bestehender Sündenstrafen zu.

Beim päpstlichen Segen bleibt der Petersplatz in Rom diesmal leer

In der Moderne gewann dies an Relevanz. Denn ganz offiziell ist der Empfang des Segens, den der Papst vom zentralen Balkon des Petersdoms spendet, auch elektronisch möglich. Seit 1967 über das Radio, seit 1985 per Fernsehen, seit 1995 auch im Internet. Immer an den hohen Kirchenfesten und stets nach der Wahl eines neuen Papstes.

Erstmals seit Generationen

Aber außerordentlich, jenseits der üblichen Termine? Man muss bei der Recherche schon diverse Theologen fragen, wann es das zuletzt gab und landet im Jahr 1950. Vor 70 Jahren verband Papst Pius XII. die Verkündigung des Dogmas von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel mit einem feierlichen Segen "Urbi et orbi". Das ist Generationen her.

Und nun will Franziskus am Freitag ein Gebet auf dem menschenleeren Platz vor dem Petersdom leiten, Bittgebete sprechen und dann feierlicher und festlicher als sonst üblich den Segen erteilen. Zu der Tageszeit, die der Papst für die Feier gewählt hat (18 Uhr CET), können auch Menschen in Amerika, von Nord bis Süd, zu normalen Tageszeiten zuschauen.

Die Lage ist ernst

Mit dieser Feier, sagt der katholische Theologe Ulrich L. Lehner der Deutschen Welle, zeige Franziskus, "wie ernst die Lage in Italien ist".

Der Theologe Ulrich L. Lehner

Das Land hat bislang mehr als 7500 Todesopfer zu beklagen, darunter mindestens 60 katholische Priester. An diesem Mittwoch verstarb in Brescia erstmals ein Bischof in Folge des Coronavirus. Lehner: "In einer Zeit, in der die Kirchen still geworden sind, weil es keine öffentlichen Messfeiern mehr gibt, spricht die Kirche mit dieser Geste, die sich an alle richtet: Gott ist da! Er bleibt bei uns, auch in diesen schweren Stunden." Die Botschaft solle auch allen Helferinnen und Helfern, sei es in der Gesundheitsversorgung, an Supermarktkassen oder in der Logistik, zeigen, dass der Papst und alle Katholikinnen und Katholiken für sie beteten. Ein solches Gebet, so Lehner, sei "nie nutzlos".

Ähnlich äußert sich im Gespräch mit der Deutschen Welle der Theologe Thomas Schüller. "Dass Papst Franziskus auf diese Form des Segens zurückgreift, zeigt, wie ernst er die Lage sieht. Er weitet den Blick auf die Weltgemeinschaft, die gemeinsam leidet", sagt der Münsteraner Kirchenrechtler. Mit diesem Segen stelle der Papst die Welt "in ökumenisch-religiöser Weite unter den Schutz Gottes".

Aufgebahrte Särge mit Opfern des Coronavirus in einer Kirche im norditalienischen Bergamo

Der 43-jährige Lehner, ein Bayer, lehrt Theologie an der University of Notre Dame im US-Bundesstaat Indiana, eine der angesehensten katholischen Universitäten weltweit. Sein Schwerpunkt ist Kirchen- und Theologiegeschichte. Vielleicht auch deswegen sagt er, erinnere ihn die Geste des Papstes an Schilderungen aus dem Zweiten Weltkrieg in Rom. Da sei Papst Pius XII. mit dem Auto in zerbombte Stadtteile gefahren, habe mit Hilfesuchenden gebetet, ihnen als Unterstützung Geld überreicht. "Petrus ist da. Er ist alt, gebrechlich, aber Petrus ist da. Er läuft nicht weg", sagt Lehner.

Der alte Mann und das Leid

Der jetzige Nachfolger des Petrus ist 83 Jahre alt. Und wenn er auch nicht gebrechlich ist, so gilt er in Corona-Zeiten als doppelt gefährdet. Als junger Mensch wurden ihm wegen einer Erkrankung Teile des rechten Lungenflügels entfernt. Und aus dem vatikanischen Gästehaus, in dem nur wenige Mitarbeiter des Papstes dauerhaft wohnen, wurde in dieser Woche ein italienischer Monsignore in ein Krankenhaus der Stadt gebracht. Er ist am Coronavirus erkrankt.

Thomas Schüller warnt vor dem Ernst der Lage

Wer in dieser Woche die morgendliche Messe des Papstes aus der Kapelle des Gästehauses verfolgt, erlebt einen nachdenklichen, fast erschüttert wirkenden Geistlichen, dem jedes päpstlich-pompöse Verhalten fremd ist. Langsam spricht er, wenn er die Schicksale jener anspricht, die unter dem Coronavirus leiden. Fast wirkt es, als flehe er, als ringe er mit Gott. Seit einigen Tagen strahlt auch das italienische Fernsehen RAI die Messe des Papstes aus. Die Zuschauerzahl steigt von Tag zu Tag.

Zur Feier des Bittgebets und des Segens für die Welt holten laut italienischen Medien Vatikan-Mitarbeiter ein altes Holzkreuz auf den Petersplatz. Franziskus besuchte es in einer Kirche, als er am vergangenen Sonntag unangekündigt als Pilger durch die menschenleere römische Innenstadt ging. Als die Pest im Jahr 1522 die Stadt Rom traf und viele Menschen starben, brachten die Gläubigen das Kreuz von der Kirche, in der es verehrt wurde, in einer tagelangen Prozession zum Petersplatz. Damals, so schildern es historische Berichte, habe nach der Feier am Petersplatz die Pest gestoppt.