Ozon - Gutes Gas, schlechtes Gas

Pflanzen unter Gas

Die Wissenschaftlerinnen Katrina Sharps und Felicity Hayes untersuchen auf einem Forschungsfeld in Wales (GB) die Auswirkungen von Ozonverschmutzung an Pflanzen. Während die Ozonbelastung in den USA und Europa abgenommen hat, geht der Trend in dicht besiedelten Gebieten Afrikas und Teilen Asien in die entgegengesetzte Richtung. Der Klimawandel kann diese Entwicklung noch verschärfen.