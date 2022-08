Zurück zu den Wurzeln

Früher wurden die Inseln fast ausschließlich von Chile aus mit Lebensmitteln versorgt. Während der Pandemie waren die Einheimischen gezwungen, selbst Landwirtschaft und Fischfang zu betreiben. So wie Olka Ickapakarati, die hier in ihrem Garten Gemüse anbaut. Was sie nicht aß, teilte Ickapakarati mit ihren Nachbarn - so machten es viele Familien, und ein inselweites Unterstützungsnetzwerk entstand.