Ostafrika: Millionen Kindern droht Hungertod

Hunger, durstig und stark geschwächt - so geht es Millionen Menschen am Horn von Afrika in Ländern wie Kenia, Somalia und Äthiopien. Allein zwei Millionen Kinder sind vom Hungertod bedroht. Ursache ist vor allem die extreme Trockenheit. Im Osten Afrikas herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren.

Spanien: Rettung von Ernteabfällen

Zu groß, zu klein, zu krumm: Lebensmittelverschwendung beginnt oft schon auf dem Acker, weil Obst und Gemüse nicht der Norm entsprechen. Die spanische NGO Espigoladors will das nicht weiter hinnehmen. Sie rettet Ernteabfälle und verteilt sie an Bedürftige. Das Programm macht satt, ist gesund und schafft Arbeitsplätze.

USA: Ein versunkenes Naturwunder taucht auf

Der Glen Canyon in Utah und Arizona wurde in den 60er Jahren zur Strom- und Wasserversorgung geflutet. Jetzt ist der Wasserspiegel durch Dürre und übermäßigen Verbrauch stark zurückgegangen und hat die Diskussion um den Stausee neu entfacht.

Südkorea: Alltag mit zwölf nordkoreanischen Pflegekindern

Das Leben im kapitalistischen Südkorea überfordert viele, die sich aus dem Norden haben retten können. Und es gibt viele Vorurteile gegen die Geflüchteten. Taehoon Kim aus Seoul will helfen, er bietet zwölf nordkoreanischen Pflegekindern ein Zuhause.

Sendezeiten

DW Deutsch

MO 06.06.2022 – 21:30 UTC

DI 07.06.2022 – 13:03 UTC

DI 07.06.2022 – 19:30 UTC

MI 08.06.2022 – 01:30 UTC

MI 08.06.2022 – 11:03 UTC

MI 08.06.2022 – 15:03 UTC

DO 09.06.2022 – 09:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8

DW Deutsch+

MO 06.06.2022 – 21:30 UTC

DI 07.06.2022 – 05:30 UTC

DI 07.06.2022 – 13:03 UTC

DI 07.06.2022 – 19:30 UTC

MI 08.06.2022 – 01:30 UTC

MI 08.06.2022 – 11:03 UTC

MI 08.06.2022 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3