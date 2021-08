Musikpreis

Lang Lang wird mit Opus Klassik geehrt

Am 10. Oktober wird bei einer großen Gala in Berlin zum vierten Mal der Opus Klassik verliehen. Die prestigeträchtige Auszeichnung gibt es in 25 Kategorien.

Lang Lang wird für seine Einspielung der Goldberg-Variationen geehrt

Wie die Veranstalter des Opus Klassik am Donnerstag (26.08.) mitteilten, wird der chinesische Pianist Lang Lang für seine Einspielung von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen mit einem Opus Klassik in der Kategorie "Bestseller des Jahres" geehrt. Bei der Online-Pressekonferenz war der 39-Jährige in einer Videoschalte zu sehen. Er erzählte, wie die Bachs Goldberg-Variationen ihn von klein auf begleitet hätten. "Es war ein Lebenstraum von mir, sie eines Tages aufzunehmen", sagte Lang und schwärmte von der "magischen Atmosphäre" bei der Aufnahme in der Leipziger Thomaskirche, Bachs ehemaliger Wirkungsstätte. Die Sopranistin Sonya Yoncheva Unter den weiteren Preisträgern sind die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva ("Sängerin des Jahres") und der polnische Tenor Piotr Beczala ("Sänger des Jahres"). Die ägyptische Sopranistin Fatma Said ist "Nachwuchskünstlerin des Jahres", die junge Trompeterin Lucienne Renaudin Vary "Nachwuchskünstlerin Instrument". Der britische Geiger Daniel Hope darf sich über einen Sonderpreis für seine Online-Aktivitäten während der Pandemiezeit freuen. Der Opus Klassik wird in insgesamt 25 Kategorien verliehen. Glanzvolle Verleihung mit Stargästen in Berlin Die Preisgala mit vielen Stars der Klassikwelt wird am 10. Oktober im Berliner Konzerthaus im deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Es spielt das Konzerthausorchester Berlin unter der Leitung von Cornelius Meister, der seit 2018 Generalmusikdirektor der Staatsoper und des Staatsorchesters Stuttgart ist. Durch das Programm führt Schauspielerin und Moderatorin Désirée Nosbusch. Ein neuer Medienpartner ist die Videoplattform Tiktok, die ein Kammermusikkonzert am 9. Oktober überträgt. Weltstar an der Geige: Daniel Hope Der zum vierten Mal verliehene Opus Klassik ist nach der Abschaffung der Echo-Preise von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und Musikverlagen ins Leben gerufen worden. pj/nw (dpa/Opus Klassik/ZDF)

