Optimismus treibt Ölpreis und Dax

Die Nordseesorte Brent kostete am Montag zeitweilig 60.19 Dollar je Fass. Ein Fass oder Barrel hat 159 Liter. Beobachter führten den Anstieg auf die Erwartung anziehender Nachfrage zurück. Deshalb würden sich Anleger mit Rohstoffen eindecken.

Offenbar beflügeln Hoffnungen, die Corona-Pandemie könne durch Impfungen zunehmend zurückgedrängt werden. Dann könnten Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben werde und das würde der Wirtschaft zugute kommen. Damit stiege dann die Ölnachfrage.

Bis es soweit ist, wird das Ölangebot künstlich verknappt. Dafür sorgt in erster Linie der Ölgigant Saudi-Arabien, der seine Förderung übergangsweise deutlich zurückgeschraubt hat. Allerdings gelten kurzfristige Risiken am Ölmarkt als hoch, schließlich ist der Fortgang der Pandemie letztlich ungewiss.

Am Montag herrschte aber Optimismus vor, auch am Aktienmarkt. So startete das wichtigsten deutsche Börsenbarometer DAX mit einem Plus in die Woche und landete gleich auf einem Rekordhoch von 14.156,97 Punkten.

