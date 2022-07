Opferfest Eid al-Adha: Beten, pilgern, feiern

Große Moschee, großer Andrang

Zahlreiche Gläubige haben sich versammelt, um am zweiten Tag des Opferfests gemeinsam in - und vor - der Jama Masjid zu beten. Die Moschee in der Altstadt von Delhi ist die größte Indiens und eines der größten Gebetshäuser in der gesamten islamischen Welt. In den vergangenen zwei Jahren waren große Gebets-Versammlungen in den meisten Ländern wegen der Corona-Pandemie verboten.