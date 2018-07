Opel-Betriebsrat befürchtet Ausverkauf

Die Kultautos der Deutschen

VW Käfer (1938)

Er läuft und läuft und läuft - und wurde mehr als 21 Millionen Mal gebaut: Der Käfer von Volkswagen ist das berühmteste Auto der Welt. Von 1938 bis 2003 wurde er in seinem typischen, nur wenig veränderten Original-Look hergestellt. So kennt man ihn auch aus vielen Filmen: als "Herbie" etwa in der gleichnamigen US-Filmreihe oder als deutsches Kino-Pendant namens "Dudu".