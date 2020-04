OONI: Eine App, um Internetzensur aufzuspüren

Smarte Entwicklung - Designgeschichte des Computers

Museumsstück: Apple II

Nach der Firmengründung von Apple gewann der Ästhet Steve Jobs schnell maßgeblichen Einfluss auf die Produktpalette der innovativen Computerfirma im kalifornischen Silicon Valley. Die neuen Apple-Modelle zeichneten sich durch eine klare, puristische Formensprache aus. Der Apple II, der ab 1977 zu kaufen war, steht als legendäres Designobjekt im Museum of the Moving Image in New York.