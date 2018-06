"On the Wall" - Michael Jackson in der zeitgenössischen Kunst

Unvergessen: Michael Jackson

Eine Nachricht schockt die Welt

Am 25. Juni 2009 ging die Nachricht um die Welt: Michael Jackson, der "King of Pop" war tot. Erst kurz zuvor hatte er seinen Abschied von der Bühne mit der Tour "This Is It" angekündigt. Jackson war einer der erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten, verkaufte schon zu Lebzeiten über 750 Millionen Platten.