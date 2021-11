Omikron bremst Afrika-Reisen aus

Mit Blick auf die zuerst im südlichen Afrika entdeckte neue Variante des Coronavirus haben zahlreiche Staaten beschlossen, ihren Reiseverkehr mit den Ländern der Region vorübergehend einzustellen oder zumindest strikten Beschränkungen zu unterwerfen.

Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botswana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho würden von Deutschland ab Sonntag um 00.00 Uhr (MEZ) als Virusvariantengebiete eingestuft, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit. Fluggesellschaften dürfen dann von dort nur noch deutsche Staatsbürger zurück in die Bundesrepublik befördern. Zudem müssen alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne - auch wenn sie vollständig geimpft sind.

"Wir waren, sind und bleiben bei der Einreise vorsichtig. Diese neu entdeckte Variante besorgt uns, daher handeln wir hier pro-aktiv und frühzeitig", erklärte der geschäftsführende deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn. "Das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht."

"Voreilig"

Der südafrikanische Gesundheitsminister Joe Phaahla kritisierte die Einreiseverbote und Beschränkungen, die unter anderen auch die USA, Kanada, Israel und etliche arabische Staaten verhängten, als "ungerechtfertigt". Eine solche Reaktion laufe den Normen und Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vollkommen zuwider, betonte Phaahla. Außenministerin Naledi Pandor nannte die Maßnahmen "voreilig" und verwies auf den Schaden für die Tourismusindustrie und Unternehmen ihres Landes.

Die inzwischen Omikron genannte Virusvariante könnte nach Einschätzung südafrikanischer Wissenschaftler noch ansteckender sein als die derzeit grassierende Delta-Variante. Zudem besteht die Gefahr, dass existierende Corona-Impfstoffe weniger wirksam sind. Die WHO stufte die Variante mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 als "besorgniserregend" ein.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hält die Omikron-Ausbreitung in der Europäischen Union für wahrscheinlich. Das Risiko einer Verbreitung des neuen Erregers in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum sei "hoch bis sehr hoch", erklärte die Behörde in Stockholm. In Belgien wurde schon eine Omikron-Infektion nachgewiesen - bei einem Reisenden aus Afrika.

