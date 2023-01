Olympiasiegerin Rosi Mittermaier gestorben

Deutschlands einstige Ausnahme-Skirennläuferin Rosi Mittermaier ist tot. Sie wurde 72 Jahre alt. Das bestätigte die Familie der zweimaligen Olympiasiegerin. "Wir als Familie geben die traurige Nachricht bekannt, dass unsere geliebte Ehefrau, Mama und Oma am 04.01.2023 nach schwerer Krankheit im Kreise der Familie friedlich eingeschlafen ist."

Mittermaier hinterlässt ihren Mann Christian Neureuther, ebenfalls früherer Skirennläufer, die gemeinsamen Kinder Ameli und Felix Neureuther. Sohn Felix fuhr als Slalomspezialist mehrere WM-Medaillen ein und beendete seine aktive Karriere vor knapp vier Jahren. Tochter Ameli arbeitet als Modedesignerin.

Olympiasiegerin in Innsbruck

Mittermaier debütierte in der Saison 1966/1967 international, ihr erfolgreichster Winter sollte zehn Jahre später folgen. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, zudem Silber im Riesenslalom. Diese Erfolge zählten damals gleichzeitig als WM-Medaillen, die Alpinen Skiweltmeisterschaften waren in die Winterspiele integriert. Hier gewann Mittermaier auch den Titel in der nicht-olympischen Kombination. Zudem holte sie in jenem Winter den Sieg im Gesamtweltcup. Am Saisonende trat Mittermaier im Alter von 25 Jahren zurück.