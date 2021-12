Olivier aus den Niederlanden

Name: Olivier

Land: Niederlande

Geburtsjahr: 2002

Ich lerne Deutsch, weil …

beide Länder Nachbarn sind und es daher wichtig ist, es zu beherrschen – genauso wie übrigens andere europäische oder Weltsprachen.

Mein erster Tag in Deutschland war …

im Jahr 2012. Wir waren auf dem Weg in den Skiurlaub nach Österreich.Außer Autobahnen und Tankstellen habe ich nicht viel gesehen. 2019 war ich dann im Rahmen des Programms „Deutschland Plus“ des Pädagogischen Austauschdienstes länger da.

Das ist für mich typisch deutsch:

Obwohl es vielleicht klischeehaft ist: Pünktlichkeit, Gemütlichkeit, Natur und Essen.

Was ist in Deutschland so wie in meiner Heimat:

Die Arbeitskultur, Regeln im Umgang miteinander und ein ruhiges, unhysterisches Verhalten.

In dieser deutschen Stadt würde ich gern leben:

Vielleicht in München – wegen der Nähe zu den Bergen und wegen der Universität.

Das werde ich an der deutschen Sprache nie verstehen:

Die Adjektive und ihre Deklination.

Mein deutsches Lieblingswort:

„Sehnsucht“, ein typisch deutsches Wort, das wir in unserer Sprache nicht haben.

Mein liebstes deutsches Sprichwort:

„Fünf Minuten vor der Zeit, ist des Deutschen Pünktlichkeit!“

Mein größter Wunsch oder Traum ist:

Biotechnologie zu studieren, damit ich mich an der Lösung größerer Probleme in der Industrie, Landwirtschaft oder Medizin beteiligen kann.

Mein Tipp für andere Deutschlernende:

Übersetzt nicht aus eurer Muttersprache! Nutzt das euch bekannte Vokabular, um auszudrücken, was ihr sagen wollt.

Das würde ich von einer/einem Deutschen gern wissen:

Da die Niederlande im Vergleich zu Deutschland nicht sehr groß sind: Wie lebt es sich in einem großen Land mit vielen geografischen und gesellschaftlichen Unterschieden?