OECD: Deutschland hinkt bei Schul-Digitalisierung hinterher

Zu Beginn der kurzen Rede der deutschen Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Mittwoch im Bundestag in Berlin scheint die Not der deutschen Schülerinnen und Schüler in der Pandemie weit weg. Deutschland, sagt die Ministerin, hat den weltweit ersten Corona-Impfstoff hervorgebracht, auch mit staatlicher Förderung. Deutschland will hoch hinaus bei der Wasserstofftechnologie, bei der Künstlichen Intelligenz.

Dann aber bekennt die Ministerin: An den Schulen herrscht Not, sie sind schlechter digitalisiert als etwa die Universitäten und leiden unter dem ständigen Hin und Her von Schließungen und Öffnungen, von Präsenz- und Heimunterricht in der Corona-Krise. Karliczek: "Um Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihre Pandemie-bedingten Lernrückstände aufzuholen, erarbeiten wir aktuell mit den Ländern ein gemeinsames Nachhilfe-Programm."

Fast ein Viertel der Jugendlichen wird wohl Nachhilfe brauchen

Später wird die CDU-Politikern hinzufügen, dass wohl fast ein Viertel der Schüler in Deutschland nach der Pandemie Nachhilfe benötigen wird. Fürs erste aber setze die Regierung zusammen mit den Ländern auf ein "sicheres Lernumfeld" - also auf einen Mix aus Hygiene-Regeln, Heimunterricht und Testungen von Schülern und Lehrern.

Eine Bestandsaufnahme mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie. Karliczek räumt ein: Die Schülerinnen und Schüler sind erschöpft, müde, frustriert, die Eltern und Lehrer auch.

Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt sind Schülerinnen und Schüler derzeit in Not. Bedrückende Zahlen zur Lage weltweit lieferte jetzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Insgesamt waren nach OECD-Angaben seit Beginn der Pandemie weltweit geschätzt 1,5 Milliarden Schüler in 188 Ländern von Schul-Schließungen betroffen. In 33 Ländern, deren Daten einigermaßen vergleichbar sind, waren demnach im Februar 2021 weniger als 40 Prozent der Schulen tatsächlich weitestgehend und für den größten Teil der Schüler wieder geöffnet.

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher sagte am Mittwoch in Berlin, einmal mehr habe sich gezeigt, dass "Schule nicht nur ein Ort ist, wo Schüler lernen". Mit anderen Worten: Dort spielt sich ihr Leben ab, dort haben junge Menschen Kontakte und entwickeln sich weiter.

Nach wie vor gelte zwar, dass junge Menschen von schweren Covid-19-Erkrankungen weniger stark betroffen seien als ältere, dennoch seien die Folgen der Pandemie für kaum einen anderen Personenkreis so heftig wie für Schülerinnen und Schüler.

Über die näher untersuchten 33 Länder hinweg ist das Bild vielschichtig: So schlossen etwa 14 Staaten ihre Grundschulen einmal, während weitere elf dies landesweit mehrfach taten. Dazu kommt eine Gruppe von Ländern, zu der auch Deutschland oder Italien gehören, in denen es regional eine sehr unterschiedliche Anzahl an Schließtagen gab, was das Verständnis für die Schritte bei Schülern, Eltern und Lehrern nicht eben förderte.

In Deutschland etwa wurden in der Sekundarstufe II, also den Jahren an der Oberschule vor dem Abitur nach zumeist 13 Schuljahren, die Schultore zwischen 15 bis 30 Tagen ganz geschlossen. Damit befindet sich Deutschland in einer Staatengruppe, die bisher relativ glimpflich durch die Zeit der Schulschließungen gekommen ist. Ebenfalls zu dieser Gruppe zählen etwa die Niederlande, Belgien und Frankreich. Anders ist das Bild in Italien, das vor allem zu Beginn der Pandemie ganz besonders von Corona-Infektionen betroffen war. Dort fiel der Unterricht an bis zu 101 Tagen komplett aus.

Klar ist allen Experten: Die Schulschließungen werfen komplette Jahrgänge von jungen Menschen deutlich in ihrer Entwicklung zurück. Dann sagt Schleicher: "Es ist erwähnenswert, dass die Infektionsraten der Bevölkerung nicht davon abhängig erscheinen, wie viele Tage die Schulen geschlossen waren."

In Deutschland vermuten viele Experten vor allem in jüngster Zeit, dass Schülerinnen und Schüler das Coronavirus mit in die Familien bringen, zumeist ohne selbst zu erkranken. Wirklich verlässliche Zahlen dazu gibt es aber kaum.

Wenig erstaunlich ist, dass diejenigen Länder, die schon vor der Pandemie auf digitale Angebote an Schulen gesetzt haben, im Vergleich besser mit den erschwerten Anforderungen klar kamen. Für Deutschland gilt das nicht unbedingt. Schleicher sagte, bei der plötzlichen Umstellung auf Online-Unterricht habe es "sehr gehapert".

In Spanien etwa oder auch in Portugal seien auch Medien wie Radio oder Fernsehen für den Pandemie-Unterricht genutzt worden, berichtet Schleicher: "Die Vielfältigkeit der digitalen Medien war da ein entscheidender Erfolgsfaktor. Das ist vielleicht etwas, wovon Deutschland lernen kann."

Der "Verband kinderreicher Familien in Deutschland" hat einen sofortigen Stopp von generellen Schulschließungen gefordert - trotz der hohen Infektionszahlen. "Seit Monaten leben die Jüngsten in sozialer Isolation, können nicht mit und von anderen Kindern lernen. Nicht wiederholbare Zeitfenster für Entwicklung und Lernen schließen sich", erklärte der Verband am Mittwoch. Er plädiert dafür, bestehende Hygiene-Konzepte voll auszureizen und auf komplette Schließungen ganz zu verzichten.

Die Bundesregierung plant mögliche Schließungen ab einer Inzidenz von 200 Infektionen pro 100.000 Menschen innerhalb von sieben Tagen, ein Wert, der womöglich bald in Deutschland erreicht sein könnte.