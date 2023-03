Europa

Oda Haliti: Techno aus dem ehemaligen Ostblock

Die kosovarische DJane Oda Haliti ist international bekannt - nicht nur in der DJ-, sondern auch in der Kunstszene. Zur Eröffnung der Ausstellung Retrotopia in Berlin wurde sie extra aus Kosovo eingeladen. Ihre Technomusik aus dem Ostblock begeistert das Publikum.