Nuri Sahin wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund

Einen Tag nachdem Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Edin Terzic ihre Trennung bekanntgeben, stellt der BVB Nuri Sahin als Nachfolger auf der Trainerbank vor. Schon als Spieler hat Sahin in Dortmund geglänzt.

Nuri Sahin ist neuer Trainer von Borussia Dortmund. Der bisherige Assistent von Edin Terzic, einst jüngster Profi der Bundesliga-Geschichte, unterschrieb am Freitag einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2027. Für den 35-Jährigen ist es erst die zweite Cheftrainerstation nach einem zweijährigen Engagement beim türkischen Erstligisten Antalyaspor. Von Terzic hatte sich der BVB am Donnerstag getrennt

"Es ist mir eine große Ehre, Trainer von Borussia Dortmund sein zu dürfen. Ich möchte mich bei allen Verantwortlichen des Klubs für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken", wird Sahin in einer BVB-Pressemeldung zitiert. "Auf meine Aufgabe beim BVB freue ich mich sehr. Wir werden vom ersten Tag an mit viel Energie und großer Leidenschaft alles dafür tun, um den maximal möglichen Erfolg zu haben".

Kenner des Vereins

Dortmunds Geschäftsführer Sport Lars Ricken betont: "Nuri kennt den Verein, seine Mitarbeiter und die BVB-DNA sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer. Wir sind überzeugt davon, dass Nuri der richtige Trainer für uns ist." Sahin habe in der vergangenen Saison mitgeholfen, die Mannschaft bis ins Finale der UEFA Champions League zu führen. Er wisse aus eigener Erfahrung als Spieler und als Co-Trainer, wie der BVB funktioniert – und vor allem wie Erfolg funktioniert.

Sahin absolvierte in seiner Profi-Karriere 274 Pflichtspiele (26 Tore) für Borussia Dortmund, feierte 2011 mit dem BVB die Deutsche Meisterschaft und holte 2017 mit seinem Team den DFB-Pokal. Von 2021 bis 2023 war er Teamchef des türkischen Erstligisten Antalyaspor. Im Januar 2024 kehrte Sahin als Co-Trainer zurück an seine alte Wirkungsstätte.

to (sid, dpa, BVB)