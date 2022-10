Nordkorea schießt Rakete über Japan

Fünf Raketentests in zehn Tagen, Nordkorea erhöht die Schlagzahl deutlich. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs und der japanischen Küstenwache flog eine ballistische Mittelstreckenrakete in Richtung Japanisches Meer (von den Koreanern Ostmeer genannt). Den Angaben zufolge wurde die Rakete in der nördlichen nordkoreanischen Provinz Jagan nahe der Grenze zu China gestartet.

"Ein Projektil, bei dem es sich offenbar um eine nordkoreanische ballistische Rakete handelt, ist wahrscheinlich über Japan geflogen", schrieb das Büro des japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida auf Twitter. Kishida bezeichnete den Vorfall als ungeheuerlichen Gewaltakt. Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol kündigte an, der Waffentest werde schwerwiegende Folgen haben und eine entschiedene internationale Reaktion auslösen. Die Rakete flog seinen Angaben zufolge 4000 Kilometer.

Menschen in Nordjapan sollten sich in Sicherheit bringen

Im Norden Japans wurde kurzfristig das Raketenwarnsystem des Landes aktiviert. Auf den Bildschirmen des staatlichen Senders NHK wurde die Warnmeldung angezeigt. NHK meldete, die Warnung gelte für zwei nördliche Regionen des Landes, die von der Rakete vermutlich überflogen wurden. Die Menschen wurden aufgerufen, sich in Gebäuden, wenn möglich in Kellern, in Sicherheit zu bringen. Der Zugverkehr wurde zwischenzeitlich als Vorsichtsmaßnahme ausgesetzt.

Warnmeldung des japanischen Senders NHK nach dem nordkoreanischen Raketentest

Die japanische Küstenwache erklärte später, die Rakete sei ins Meer gestürzt, und warnte Schiffe davor, sich herabgefallenen Objekten zu nähern. Japans Regierungschef Fumio Kishida nannte Nordkoreas Raketentest "ungeheuerlich". Kabinettschef Hirokazu

Matsuno sprach zudem von einer "unmittelbaren Bedrohung" für die Region und die Weltgemeinschaft.

Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol bezeichnete den Test als "rücksichtslose" Provokation und rief dazu auf, "entsprechende Maßnahmen" zu ergreifen, wie die Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Die Vereinigte Staaten verurteilten Nordkoreas Abschuss über Japan als "gefährlich und rücksichtslos" und versprach, Südkorea und Japan mit aller Macht Amerikas zu verteidigen. Man bleibe aber offen für einen Dialog mit Pjöngjang.

UN-Resolutionen kümmern Nordkoreas kommunistische Führung nicht

Mehrere UN-Resolutionen untersagen Nordkorea die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können.

Die zuletzt gehäuften Raketentests Nordkoreas werden von Experten auch als Reaktion auf die kürzlich abgehaltenen Seemanöver südkoreanischer und US-amerikanischer Streitkräfte gewertet. An den viertägigen Marineübungen hatte auch der Flugzeugträger "USS Ronald Reagan" teilgenommen. Es war die erste Entsendung eines US-Flugzeugträgers nach Südkorea seit fast vier Jahren.

Nordkorea wirft den USA regelmäßig vor, durch ihre Militärmanöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten - was von beiden Ländern bestritten wird. Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr deutlich zugenommen. Zudem soll das Land Berichten zufolge den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete sowie möglicherweise auch seinen ersten Atomtest seit 2017 vorbereiten.

qu/gri (rtr, afp, dpa)