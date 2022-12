Nordkorea lässt Drohnen in den Süden fliegen

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben mehrere Drohnen über die innerkoreanische Grenze fliegen lassen. Das erste "unbemannte nordkoreanische Luftfahrzeug" sei im Luftraum von Gimpo in der Provinz Gyeonggi entdeckt worden, teilte der südkoreanische Generalstab mit. Insgesamt seien mehrere Drohnen in Südkoreas Luftraum rund um die Provinz eingedrungen. Das sei eine "offensichtliche Provokation", hieß es. Seoul feuerte daraufhin Warnschüsse ab und setzte Kampfjets und Kampfhubschrauber ein.

Flüge dienten wahrscheinlich zur Spionage

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap versuchten südkoreanische Kampfflugzeuge, die nordkoreanischen Drohnen abzuschießen. Dies sei aber nicht gelungen. Das Militär in Seoul äußerte sich zunächst nicht dazu. Laut Yonhap stürzte eine der nordkoreanischen Kampfdrohnen im südkoreanischen Bezirk Hoengseong ab. Der Flugverkehr an den internationalen Flughäfen von Gimpo und Incheon sei auf Wunsch des Generalstabs für eine Stunde ausgesetzt worden.

Machthaber Kim Jong Un (hier mit seiner Tochter) lässt sich nach einem Raketentest von Militärs bejubeln (Archivfoto)

Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass nordkoreanische Drohnen wieder in den Luftraum des Südens eingedrungen sind. Nach Einschätzung südkoreanischer Experten dienten die Flüge vermutlich vor allem Spionagezwecken, weil der geringe Entwicklungsstand der nordkoreanischen Drohnen noch keine wirklichen Angriffsfähigkeiten zulasse.

2022 so viele Waffenfests wie nie zuvor

Das international isolierte Regime in Pjöngjang unter Führung von Kim Jong Un hat in diesem Jahr allerdings so viele Waffentests durchgeführt wie nie zuvor. Darunter war auch der Start seiner bisher stärksten ballistischen Interkontinentalrakete. Erst am vergangenen Freitag waren nach Angaben von Seoul weitere zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert worden.

Nordkorea droht mit Atomwaffen

sti/se (afp, dpa, rtr)