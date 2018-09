Nord- und Südkorea wollen sich gemeinsam um Olympia 2032 bewerben

Die Annäherung Nord- und Südkoreas über den Sport geht weiter. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In kündigte bei seinem Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang an, dass sich beide Länder gemeinsam um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2032 bewerben wollten.

Südkoreas Sportminister Do Jong-whan hatte entsprechende Überlegungen bereits vor einigen Tagen geäußert. "Es ist ein Vorschlag, die Spiele in Seoul und Pjöngjang stattfinden zu lassen", hatte der Minister vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Japan und China gesagt.

Gemeinsame Teams bei mehreren Großereignissen

Gemeinsamer Einzug in Pyeongchang

Bei den Winterspielen in Pyeongchang in Südkorea im vergangenen Februar hatten beide Länder ein gemeinsames Eishockey-Team der Frauen gestellt, bei der Eröffnungsfeier waren beide Olympia-Mannschaften unter gemeinsamer Flagge ins Stadion einmarschiert. Auch bei der Tischtennis-WM im Mai in Halmstadt in Schweden und bei den Asienspielen im August in der indonesischen Hauptstadt Jakarta hatte es gemeinsame Teams aus Nord- und Südkorea gegeben. Diese Praxis soll fortgesetzt werden, unter anderem bei den nächsten Sommerspielen in Tokio. "Der Süden und der Norden haben vereinbart, sich gemeinsam an internationalen Wettbewerben wie den Olympischen Spielen 2020 zu beteiligen", hieß es in einem Statement nach dem Gipfeltreffen.

Bislang haben Indonesien, Australien, Indien und auch Deutschland mit der Rhein-Ruhr-Region Interesse bekundet, die Sommerspiele 2032 auszurichten. Normalerweise vergibt das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Spiele sieben Jahre vor der Austragung, sprich 2025.

sn/ck (dpa, sid)