Nonnen von Priestern als Sexobjekt missbraucht

"Demut Christi": Theologen schreiben Offenen Brief an Kardinal Marx

In einem Offenen Brief an den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz sprechen sich neun Theologen und Politiker für Reformen in der Katholischen Kirche aus. Unter anderem fordern sie die Aufhebung des Zölibats. (03.02.2019)