Nie anwesend: Japans Oberhaus schließt Mitglied aus

Als erstes Parlamentsmitglied seit 70 Jahren wurde der Politiker am Mittwoch vom Dienst entlassen. Trotz einer Präsenzpflicht für Gesetzgeber tauchte der Mann, der auf YouTube mit Klatsch und Tratsch über Prominente bekannt wurde, kein einziges Mal seit Juli 2022 im Plenarsaal in Tokio auf. Der Disziplinarausschuss des Parlaments entzog ihm daraufhin seinen Status.

Das Oberhaus forderte den 51-Jährigen vergangene Woche auf sich persönlich in einer Sitzung für seine Abwesenheit zu entschuldigen und gab ihm damit eine letzte Chance sein Fehlverhalten wieder gut zu machen. Doch Higashitani, der nach Angaben der BBC inzwischen den Spitznamen "No-show MP" (Nicht-Erscheinen-Abgeordneter oder Schwänz-Abgeordneter) trägt, kam nicht zu dem Termin.

Der YouTuber Yoshikazu Higashitani bei seiner Wahl ins japanische Parlament im Juli 2022

Der ehemalige Geschäftsmann hielt sich stattdessen in seinem Haus in Dubai auf, wie er behauptet. Er habe Angst vor einer Verhaftung bei seiner Rückkehr nach Japan gehabt, so Higashitani. Der Influencer soll Berichten zufolge wegen angeblicher Verleumdung befragt werden.

Der Parlamentarier war einer von zwei gewählten Mitgliedern der Randpartei "Seijika Joshi 48", die ausschließlich für eine Reform des staatlichen Fernsehens eintritt. Higashitani wird nun durch ein anderes Parteimitglied ersetzt.

