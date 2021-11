NHL-Profi Moritz Seider: Ein Gewinner der Corona-Pandemie

Es dürfte nicht allzu viele Sportlerinnen und Sportler geben, die den Einfluss von Corona auf ihre Karriere als positiv bezeichnen würden. Moritz Seider ist einer von ihnen. Der 20-jährige Eishockey-Profi wollte eigentlich schon vergangene Saison in Nordamerikas Profiliga NHL debütieren. Bei den Detroit Red Wings, die ihn 2019 bei der Talenteverteilung Draft bereits an sechster Stelle ausgewählt hatten. Die Saison 2019/20 hatte der Verteidiger im Red Wings-Farmteam, Grand Rapids Griffins, in der American Hockey League verbracht, sich so an die kleinere Eisfläche und die größere Bedeutung der Physis in Nordamerika gewöhnt.

Im Herbst 2020 sah er sich bereit für den nächsten Schritt. Doch seine vermeintliche Bühne war geschlossen. Die NHL stand noch still und sollte ihre Saison erst am 13. Januar 2021 beginnen. Die vorgesehene Ausleihe zu seinem alten Klub, den Mannheimer Adlern, mit denen er 2019 Deutscher Meister geworden war, wurde vorzeitig beendet. Denn die Deutsche Eishockey-Liga musste ihren für den 18. September geplanten Saisonstart pandemiebedingt zweimal verschieben und startete erst am 17. Dezember.

"Jahr in Schweden hat mir unheimlich gut getan"

Doch dann kam ein Angebot aus Schweden. Die Red Wings liehen ihr deutsches Nachwuchstalent an Rögle BK aus, einen Klub aus der Kleinstadt Ängelholm in Südschweden. Für eine Saison. Es wurde Seiders Saison. "Das Jahr in Schweden hat mir unheimlich gut getan", sagt der 20-Jährige im Gespräch mit DW.com. Er habe "viele neue Leute kennengelernt" und vor allem "viel Selbstvertrauen getankt." Die Svenska Hockeyligan gilt als europäische Topliga. Viel passiere in der Verteidigungszone, sagt Seider. Zudem seien die Spiele "sehr eng", es gehe "hin und her" und dadurch wiederum seien die Emotionen auf dem Eis und dem Rängen dementsprechend groß.

Vierter bei der WM in Lettland - Moritz Seider (Nr. 53) ist einer der besten Spieler des Turniers

In dieser Atmosphäre hat der Thüringer, der einst als vierjähriges Kindergartenkind durch einen Schnupperkurs des EHC Erfurt zum Eishockey kam, gelernt, dass es nach einem schlechten Spiel vor allem auf eines ankommt: im nächsten Match wieder da zu sein und "seine volle Leistung" abzurufen. Dies ist Seider gelungen und Rögle ebenso. Der Verein existiert bereits seit 1932. Den größten Erfolg gab es aber erst vergangene Saison mit Platz zwei. In der Finalserie verloren Seider und Teamkollegen gegen die Växjö Lakers 1:4. Trost für den Deutschen: Er wurde im Mai zum besten Verteidiger der Saison gewählt.

Bester Verteidiger der Weltmeisterschaft

Wenige Wochen später folgte die nächste Ehrung, diesmal bei der Weltmeisterschaft in Lettland. Deutschland wurde starker Vierter und Moritz Seider bester Verteidiger des Turniers. Aufgrund dieser Auszeichnungen war Red Wings-Trainer Jeff Blashill vor der Saisonvorbereitung überzeugt, dass Seider "im Trainingscamp einen guten Job machen" könne. Doch wie gut er tatsächlich sei und wie schnell er zu einem Spieler entwickele, der Einfluss auf das Geschehen auf dem Eis habe, nun, das habe niemand gewusst, so Blashill.

Seider reiste im Sommer mit der Zielsetzung nach Detroit, als einer der besten vier Verteidiger zu spielen. Unbedingt. Einen Plan B oder C hatte er nicht. Die AHL oder Europa kamen für ihn nicht in Frage. Nicht nach seinen Leistungen in Schweden und bei der WM. "Ich denke, ich hatte einiges vorzuweisen", betont Seider. Er nahm sich demonstrativ kein Hotelzimmer, das er schnell wieder hätte verlassen können, falls es womöglich doch nicht mit einem Platz im Red Wings-Kader geklappt hätte, sondern bezog ein Apartment.

Auf Anhieb "Rookie des Monats" in der NHL

Mittlerweile ist der erste Monat der neuen NHL-Saison vorbei - und Moritz Seider hat bereits seine erste Auszeichnung. Er wurde zum "Rookie des Monats" Oktober gewählt. So gut und so überzeugend wie dieser 1,93 Meter große und 90 Kilogramm schwere Abwehrspieler war kein anderer Liga-Neuling. "Hoffentlich ist das erst der Anfang von etwas ganz Großem", kommentierte Seider seine Ehrung. Alle neun Red Wings-Spiele hatte er im Oktober absolviert und dabei acht Tore vorbereitet. In der Zwischenzeit sind vier weitere Spiele, eine Vorlage und sein erster NHL-Treffer hinzugekommen. Es war in der Verlängerung der Treffer zum 4:3-Sieg gegen Buffalo.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 1. Leon Draisaitl (488 Punkte*) Mit einem Tor und einem Assist gegen die Winnipeg Jets hat Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers mit jetzt 488 Punkten Marco Sturm als besten deutschen Scorer der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL abgelöst. 2020 hatte der 25-Jährige in der wegen der Corona-Pandemie verkürzten Saison die "Art Ross Trophy" gewonnen: als NHL-Profi mit den meisten Punkten der Spielzeit. (*Stand 27. April 2021)

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 2. Marco Sturm (487 Punkte) Im Gegensatz zu Draisaitl war Marco Sturm mehr Außenstürmer als klassischer Torjäger. Er brauchte daher deutlich länger, um auf seine insgesamt 487 Punkte (242 Tore, 245 Assists) zu kommen. In sieben seiner 16-NHL-Saisons erzielte Sturm mehr als 20 Treffer. Insgesamt kam er auf 938 Spiele für sechs verschiedene Teams, die meisten bestritt er für die San Jose Sharks und die Boston Bruins.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 3. Jochen Hecht (463 Punkte) Jochen Hecht wurde 1995 von den St. Louis Blues für die NHL gedraftet. Elf seiner 14 Spielzeiten verbrachte der Außenstürmer aber bei den Buffalo Sabres. Insgesamt sammelte Hecht, der zwischendurch mehrfach kurzzeitig für die Adler Mannheim in der DEL antrat, in 833 NHL-Spielen 463 Punkte (186 Tore, 277 Assists).

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 4. Christian Ehrhoff (339 Punkte) Christian Ehrhoff wurde 2001 von den San Jose Sharks gedraftet, fünf seiner 14 NHL-Saisons spielte er für den Klub. Für seine 339 Punkte (74 Tore, 265 Assists) benötigte der Defensivspieler 789 Partien. Da er 2018 der NHL den Rücken kehrte, konnte er bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang antreten. Mit dem deutschen Team gewann Ehrhoff sensationell die Silbermedaille.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 5. Uwe Krupp (281 Punkte) Uwe Krupp (l.) spielte 729 NHL-Partien, verteilt auf 15 Saisons. Dabei sammelte er 281 Punkte (69 Tore, 212 Assists). 1996 gewann er mit Colorado Avalanche den Stanley Cup und erzielte dabei sogar den entscheidenden Treffer in der Verlängerung. Krupp war der erste Eishockey-Profi aus Deutschland, der in der NHL Meister wurde. 2002 gelang ihm mit den Detroit Red Wings der zweite Titelgewinn.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi 6. Dennis Seidenberg (251 Punkte) Zweiter deutscher Stanley-Cup-Sieger nach Krupp wurde 2011 Dennis Seidenberg mit den Boston Bruins. Seidenberg lief in seinen 18 NHL-Spielzeiten für sechs verschiedene Teams auf. Der Spezialist für knallharte und platzierte Distanzschüsse von der blauen Linie erzielte 44 Tore und gab 207 Tor-Vorlagen.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi Platz 7: Marcel Goc (188 Punkte) Wie Marco Sturm und Christian Ehrhoff wurde auch Marcel Goc von den San Jose Sharks gedraftet: im Jahr 2001. In seiner zwölfjährigen NHL-Karriere gelangen Goc, der für insgesamt sechs verschiedene Teams spielte, 75 Tore und 133 Assists. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Silbermedaille für Deutschland bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang.

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi Platz 8: Tobias Rieder (145 Punkte*) Tobias Rieder spielt aktuell für die Buffalo Sabres. Es ist sein fünftes Team in seiner siebten NHL-Saison. In bislang 465 Spielen als Rechtsaußen brachte es Rieder auf 64 Tore und 81 Assists. (*Stand 27. April 2021)

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi Deutschlands nächstes Mitglied im 100-Punkte-Klub? Tim Stützle von den Ottawa Senators (2.v.r.) bestreitet seine Debütsaison in der NHL. Nach Ansicht von Experten hat er das Zeug zu einem Superstar. Bislang sammelte Stützle 25 Punkte*. Knackt er als nächster deutscher Spieler die 100-er-Marke - oder Dominik Kahun? Der 25-Jährige von den Edmonton Oilers spielt seine dritte NHL-Saison und hat bislang 79 Punkte* gesammelt. (*Stand: 27. April 2021)

Leon Draisaitl erfolgreichster deutscher NHL-Profi Ehrenvolle Erwähnung: Dany Heatley (791 Punkte) Eigentlich ist Dany Heatley der Profi mit deutschen Wurzeln, der mit Abstand die meisten Punkte in der NHL erzielt hat. Geboren wurde Heatley in Freiburg als Sohn eines kanadischen Eishockeyspielers und einer deutschen Mutter. Seine Familie zog nach Kanada, als Dany ein Kleinkind war. Dort lernte er auch das Eishockeyspielen - und gewann mit Kanada 2010 in Vancouver olympisches Gold. Autorin/Autor: Chuck Penfold



"Er hat eine Unmenge an physischen Fähigkeiten, ist ein großer Kerl, kann skaten, ist athletisch, verfügt, was das Eishockey angeht, über gute Fertigkeiten", sagt Trainer Blashill. In seinem Team hat Seider trotz seiner Jugend bereits eine wichtige Rolle übernommen. Seine fünf Powerplay-Punkte sind Spitze, seine elf Zähler der drittbeste Mannschafts-Wert. Mit seiner durchschnittlichen Eiszeit von 22:25 Minuten liegt er nur knapp hinter dem Bestwert von Filip Hronek (23:06). Und wer viel auf dem Eis ist, hat natürlich auch mehr Einfluss auf den Ausgang des Spiels - positiv, wie negativ.

Von wirklich gutem Talent zu großartigem Spieler

Blashill weiß, was er und die Red Wings an dem jungen Mann mit den dunkelblonden Locken, dem kindlichen Gesicht und der Rückennummer 53 bereits haben. Doch der Trainer weiß natürlich auch, dass Seiders Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Dass er, obwohl im Überzahlspiel bereits als eine Art Quarterback an der blauen Linie agierend, noch viel besser werden kann. Er wolle "dominieren", sagt Seider über sich selbst. "Unsere Aufgabe ist es", weiß Blashill, "ihm zu helfen, von einem wirklich guten Talent zu einem großartigen Spieler zu werden. Wir wollen sichergehen, dass wir ihn weiterhin vorantreiben, damit er als Spieler wachsen und letztlich in dieser Liga Erfolg haben kann."

Schnell mitten drin im Geschehen: Moritz Seider (l.) feiert zusammen mit den Teamkollegen Lucas Raymond und Tyler Bertuzzi (r.)

Wenn Dennis Seidenberg seinen Landsmann spielen sieht, fällt ihm sofort dessen "Präsenz, seine Geschmeidigkeit auf dem Eis, und seine Aggressivität, die man braucht, um als Verteidiger erfolgreich zu sein" auf. Seidenberg ist Deutschlands Abwehrmann mit den meisten NHL-Spielen. Er wurde, wie Seider, bei einer WM als bester Verteidiger ausgezeichnet. Allerdings war Seidenberg bei seiner Ehrung 2017 fast 36 Jahre alt. Er hatte damals die Erfahrung von 831 NHL-Spielen, eines Stanley Cup-Gewinns sowie von drei Winterspielen und vier Weltmeisterschaften auf seinen breiten, durchtrainierten Schultern. Seider war zwei Monate vor seiner Wahl zum besten WM-Verteidiger gerade 20 Jahre alt geworden.

Ob Seider es auch schon vor einem Jahr in die NHL geschafft hätte, wenn sich der Saisonstart nicht verzögert hätte? Er wisse es nicht, sagt Jeff Blashill. "Aber ich weiß, dass die Erfahrungen in Schweden und bei der Weltmeisterschaft ihm geholfen haben, als Eishockeyspieler zu wachsen." Seider sieht es rückblickend so: "Manchmal braucht man einfach ein bisschen länger." Und sei es eben aufgrund von ganz besonderen Umständen.