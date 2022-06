New York City: Abschied von der Telefonzelle

Hotspots und Museum

Im gesamten Stadtgebiet New York wurden die Telefonzellen durch öffentliche WLAN-Hotspots ersetzt, so kann man kostenlos telefonieren oder im Internet surfen. Und wer die letzte Telefonzelle mit ihren zwei Münzapparaten doch noch mal anschauen will, kann sie künftig im New Yorker Stadtmuseum am Times Square bestaunen.