Die Co-Vorsitzende der rechten Alternative für Deutschland ist Volkswirtin, hat in China gearbeitet und studiert. Die oft kühl wirkende Weidel vertritt EU- und NATO-skeptische Positionen. Sie ist bekannt für ihre Provokationen und ihre scharfe Anti-Einwanderer-Rhetorik. Mit einer Frau aus Sri Lanka lebt sie in der Schweiz in einer Lebenspartnerschaft mit zwei adoptierten Kindern.