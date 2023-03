Jeanne-Claude und Christo

Jeanne-Claude und Christo lernten sich in den 1950er-Jahren in Paris kennen und heirateten. Sie realisierten jahrzehntelang riesige Verpackungs-Installationen an berühmten Orten, verhüllten den Reichstag in Berlin und den Arc de Triomphe (letztere wurde erst posthum umgesetzt), stapelten Ölfässer im Londoner Hyde Park und verwandelten den New Yorker Central Park mit Stoffbahnen in ein Kunstwerk.