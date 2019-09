Neue Gewaltspirale in Kolumbien

4000 Angehörige der indigenen Bevölkerung Kolumbiens haben innerhalb von nur sechs Tagen ihre Heimat im Nordosten des Landes verlassen müssen. Hintergrund sind die heftigen Kämpfen zwischen bewaffneten Banden, so das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) in einer am Sonntag (8.9.) verbreiteten Mitteilung. Auslöser der Zusammenstöße vom 26. bis 31. August sollen "ein Territorialstreit und die Aufstellung von Antipersonenminen" gewesen sein.

Der Zeitpunkt war sehr bewusst gewählt, denn am nationalen Tag der Menschenrechte, betont die kolumbianische Regierung regelmäßig die außerordentlich guten Fortschritte auf diesem Gebiet. Der Menschenrechtsbeauftragte der kolumbianischen Regierung, Francisco Barbosa, verurteilte wiederholt den Mord an Aktivisten und Lokalpolitikern auf seinem Twitter-Profil und forderte Aufklärung. Am heutigen nationalen Tag der Menschenrechte platzierte er prominent diesen Tweet: "Kolumbien wird sich keiner Erpressung beugen. Die Regierung wird gegen jede Gruppe vorgehen, die versucht die Menschenrechte zu verletzen". Doch die Realität sieht anders aus. Vertreter der indigenen Bevölkerung, soziale Aktivisten und engagierte Lokalpolitiker stehen nach drei Jahren Frieden wieder ganz oben auf der Abschussliste krimineller Banden, die vom Drogenhandel profitieren.

Anfang Januar wurden innerhalb von nur sechs Tagen sechs soziale Aktivisten ermordet, unter ihnen auch Maritza Quiroz

Die Machtlosigkeit des Staates

Der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC-Rebellen im Jahr 2016 beendete einen 52 Jahre andauernden Bürgerkrieg. Er hinterließ in den vormals von den FARC kontrollierten Gebieten aber auch ein Machtvakuum, das der Staat weder militärisch noch gesellschaftlich füllen konnte. Phasenweise kontrollierte die FARC-Guerilla sogar 30 Prozent des kolumbianischen Staatsgebietes.

Seit dem Friedensschluss kämpfen kriminelle Banden, Drogenmafia, Linksrebellen der ELN und ehemalige FARC-Rebellen, die den Frieden ablehnen, um die Kontrolle des Territoriums und den Drogenhandel. Der Staat hat zu keinem Zeitpunkt die volle Kontrolle in diesen Gebieten wiedererlangen können. Die Leidtragenden sind die Menschen, die keine Waffen tragen und vor allem diejenigen, die Menschenrechte einfordern: soziale Aktivisten, Journalisten, Gewerkschafter und Vertreter der indigenen Bevölkerung.

Zivilgesellschaft auf der Abschussliste

Laut Angaben der kolumbianischen NGO für Friedensforschung Indepaz sind seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages zwischen Regierung und FARC-Rebellen 2016 insgesamt 566 soziale Aktivisten und 149 ehemalige FARC-Mitglieder ermordet worden. Getötet wurden sie zumeist von paramilitärischen Gruppierungen, der Drogenmafia oder der Linksguerilla ELN.

Zur unübersichtlichen Zahl bewaffneter Gruppierungen in den ehemaligen FARC-Gebieten kommen noch die etwa 1800 ehemaliger FARC-Kämpfer hinzu, die den Friedensprozess von Anfang an abgelehnt und sich gar nicht erst entwaffnet haben.

Die Zivilgesellschaft wehrt sich - unter Lebensgefahr

Gefährlicher Wahlkampf

Die politisch motivierten Morde stehen zumeist im Zusammenhang mit bisher noch nicht oder nur mangelhaft umgesetzten Punkten des Friedensabkommens. Die Opfer setzten sich oft für eine gerechtere Landverteilung, die Rückgabe von zu Unrecht enteignetem Landbesitz, Rechte der indigenen Bevölkerung oder Umweltthemen ein. Der Wahlkampf zu den kommenden Kommunalwahlen im Oktober verschärft die Gefahr für engagierte Lokalpolitiker und soziale Aktivisten.

Laut einer Regierungsstudie, die vergangene Woche vorgestellt wurde, ist es in einem Drittel aller 1100 kolumbianischen Gemeinden lebensgefährlich, sich politisch zu betätigen. "In 36 Prozent der Gemeinden des Landes sind die Kommunalwahlen aufgrund der Präsenz illegaler bewaffneter Gruppen bedroht", betonte der Ombudsmann der Regierung Carlos Alfonso Negret bei der Präsentation der Studie.

In diesem Zusammenhang ist auch die besonders brutale Ermordung von Karina Garcia zu sehen. Die 32-jährige Lokalpolitikerin wollte die erste Bürgermeisterin von Suarez werden, einer Stadt in der umkämpften Provinz Cauca. Sie trat mit ihrem jungen Wahlkampfteam für mehr Bildung und die Rechte der indigenen Bevölkerung ein. Die junge Anwältin starb am ersten September in ihrem gepanzerten Auto zusammen mit sechs weiteren Personen, darunter ihre Mutter. Der Wagen war mit Gewehren und Granaten angegriffen und später angezündet worden. Karina Garcia war Mutter eines vierjährigen Jungen.