Neue Doku über Wunderkind Billie Eilish: Zwischen Teenager und Weltstar

"Das ist das Bett meiner Eltern. Hier schlafe ich, weil ich Angst vor Monstern in meinem Schlafzimmer habe", sagt Billie Eilish, während die Kamera auf ihr Gesicht hält. Der Trailer zu "The World's a Little Blurry" ist durchsetzt mit Bildern der jungen Frau mit mal blauen, mal grünen Haaren, die mit ihrem Bruder spielt, einen Song aufnimmt oder über die Liebe spricht.

Dann gibt es Aufnahmen, in denen die junge Sängerin etwa ihre Mutter fragt, warum sie damit fertig werden müsse, anstatt einfach nur "Menschen zu vermissen", und eine andere, in der sie ihrem Publikum erklärt, wie wichtig es ist, den Moment zu leben: "Leute, geht es euch gut? Es muss euch gut gehen - denn ihr seid der Grund dafür, dass es mir gut geht."

Der junge Superstar zeigt, wie das Jonglieren zwischen Überschwang und Angst in einer Welt der Unsicherheit zu ihren täglichen Erfahrungen gehört - etwas, das viele junge Menschen ebenfalls nachempfinden können: "Es ist eine schreckliche Zeit, ein Teenager zu sein, die Kids sind deprimiert", sagt Eilishs Mutter in dem Film, der am 26. Februar auf der Streaming-Plattform Apple TV+ Premiere hat. "Billie Eilish: The World's a Little Blurry" ist ein Film des amerikanischen Filmemachers, Dokumentar-Filmers , Theaterregisseurs und Produzenten R.J. Cutler, der unter anderem die Filme "The War Room" und "The Perfect Candidate" gedreht hat.

Ein fast vollständig dokumentiertes Leben

Die Dokumentation konzentriert sich auf die Entstehung des Debüt-Studioalbums der Sängerin, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". Das Album wurde 2019 veröffentlicht und lieferte Welthits wie "Bad Guy", "You Should See Me in a Crown" oder "Bury A Friend". Insgesamt gewannen Eilish und ihr Bruder Finneas 2020 sieben Grammys, darunter den für den besten Song ("Bad Guy")und das beste Album des Jahres. Finneas erhielt den Grammy als bester Produzent, während seine Schwester die Grammys als beste Newcomerin und die beste Pop-Solo-Performance einsackte. Die Geschwister, die zu Hause unterrichtet wurden, schrieben die Songs bekanntlich gemeinsam in Finneas' Schlafzimmer im Haus ihrer Eltern in Highland Park, Los Angeles.

Und plötzlich war sie überall: Billie Eilish, hier 2019 in den Niederlanden

Laut dem "Los Angeles Magazine" begannen Regisseur Cutler und sein Team 2019 mit den Dreharbeiten zu "The World's a Little Blurry". Sie schlugen vor, Geschichten ungeschnitten zu erzählen und Auftritte so intim wie möglich zu filmen. Cutler selbst nannte das Setting "eine reichhaltige Gelegenheit für uns Filmemacher". Schließlich war Eilishs Leben - wie das der meisten 2001 geborenen Menschen - bereits fast vollständig dokumentiert. "Es gab eine GoPro-Kamera auf einem Stativ im Schlafzimmer und wenn den Kindern danach war, schalteten sie sie ein. Wenn es eine Besprechung oder einen Song gab, schaltete ihre Mutter ihr iPhone ein und filmte. "Sie sieht Dinge, die nur eine Mutter sehen kann, und man bekommt diese bemerkenswerte Mutterperspektive", so Cutler gegenüber dem Magazin.

Eine rekordverdächtige Künstlerin

Eilish begann bereits 2015, Wellen in der Musikwelt zu schlagen, als sie als 13-Jährige einige Songs aufnahm, darunter "Ocean Eyes", das von ihrem Bruder Finneas geschrieben und produziert wurde. Die beiden luden es auf SoundCloud hoch, damit ihr Tanzlehrer darauf zugreifen konnte, erzählte Eilish 2017 dem Magazin "Teen Vogue". Eine Website namens HillDilly fand den Song, postete ihn weiter und machte ihn zum Hit. Seitdem gibt es für Eilish kein Zurück mehr. Sie ist nicht nur die jüngste Person und die erste Frau, die die vier wichtigsten Grammy-Kategorien gewonnen hat, sondern auch die jüngste Künstlerin, die einen James-Bond-Titelsong geschrieben und eingesungen hat.

In Kürze wird der lang ersehnte Nachfolger ihres ersten Albums erscheinen. In der Late-Night-Show mit Stephen Colbert sagte Eilish, dass sie die ersten Wochen des Corona-Lockdowns damit verbracht hat, ihre neuen Songs zu schreiben.

"Ein Splitter meines Lebens"

Als sie über die Dreharbeiten zu "The World's a Little Blurry" sprach, sagte Eilish zu Colbert, es sei "sehr invasiv" gewesen, die ganze Zeit eine Kamera um sich herum zu haben. "Aber es hat auch Spaß gemacht, weil als menschliche Wesen, denke ich, neigen wir alle dazu, uns die ganze Zeit ziemlich irrelevant zu fühlen. Und manchmal dachte ich: Hey, das hat Spaß gemacht, Leute um sich zu haben, die buchstäblich dafür sind, um dir zuzusehen, wie du dein Leben lebst." Sie gab zu, dass der Film "ziemlich viel von mir" war, was es für sie umso schwieriger machte, ihn zu sehen. Denn - in ihren eigenen Worten - sei sie zu dieser Zeit "supernervig" gewesen.

Doch obwohl der Film über einen Zeitraum von drei Jahren gedreht wurde: Die Zuschauer sollten nicht davon ausgehen sollten, dass er ihnen alles über sie erzähle, so Eilish. "Sie sehen einen Splitter meines Lebens zu dieser Zeit... und ich sage das, weil ich damit aufgewachsen bin, Dokumentationen über Künstler und was auch immer zu sehen. Als ich jünger war, dachte mein Kopf dann: Oh, jetzt weiß ich alles über sie."

Adaption: Sven Töniges