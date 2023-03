Made in Germany

Neue Bankenkrise, Flucht und Umweltschutz

Droht eine globale Bankenkrise nach den Pleiten in den USA? Warum hat es der Markt nicht selbst geregelt? Was machen junge geflüchtete Russen in Georgien? Und die Suche nach sauberer Energie: Elektrobusse und Windkraft über den Wolken.