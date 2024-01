Die kolumbianische Expedition wurde im vergangenen Monat von Präsident Gustavo Petro in Buenaventura offiziell verabschiedet. "Wenn das Eis in der Antarktis schmilzt, wird der Meeresspiegel ansteigen, was viele Küstenstädte betrifft, auch hier in Kolumbien. Das bedeutet, dass wir uns zurückziehen müssen, wenn wir nicht in der Lage sind, diese Klimakrise zu stoppen", sagte Petro.