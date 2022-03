Netrebko und deutsches Management trennen sich

Mehrere Medien berichteten am Dienstag (22.03.2022) über die Trennung des russischen Opernstars Anna Netrebko und ihres deutschen Managements. Eine DW-Anfrage an die Agentur Centre Stage blieb zunächst unbeantwortet. Der Bayerische Rundfunk berichtete, der Schritt sei von der Agentur ausgegangen. Zu den Gründen seien keine Angaben gemacht worden.

Das Center Stage Artist Management ist ein Tochterunternehmen der Universal Music Group, die bereits am 9. März mitgeteilt hatte, ihre Geschäfte in Russland aus Protest gegen die russische Invasion in die Ukraine einzustellen. Auch die Plattenfirma Deutsche Grammophon, bei der Netrebko unter Vertrag steht, ist eine Universal-Tochter.

Posieren mit Separatisten-Flagge

Die Nähe der Sopranistin zum Kreml ist kein Geheimnis. 2021 feierte Netrebko dort ihren 50. Geburtstag, ein Kreml-Sprecher überbrachte damals Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der wegen der Corona-Pandemie nicht selbst an der Gala teilnahm. Netrebko, die am 18. September 1971 in Krasnodar im Süden Russlands auf die Welt kam, unterstützte in der Vergangenheit auch Wahlkämpfe Putins.

Nach der russischen Annexion der Krim 2014 posierte Netrebko neben einem Separatistenführer aus der Ostukraine, hielt dabei die Flagge der Separatisten hoch und überbrachte einen Scheck.

Fragwürdiger Zeitpunkt

Der Ausschluss von Künstlerinnen und Künstlern, die sich nicht von Putins Politik distanzieren, ist umstritten. Wenigstens der Zeitpunkt der Konsequenzen kann hinterfragt werden, gerade weil Netrebkos Nähe zum russischen Staatspräsidenten schon vor dem Ukraine-Krieg bekannt war - ebenso wie die des Dirigenten Valery Gergiev.

Damit erreicht ein Vorwurf die Kulturszene, mit dem sich auch die Wirtschaft und die Politik konfrontiert sehen: Dort wurde lange über Putins Menschenrechtsverletzungen und die Annexion der Krim hinweggesehen, weil die Geschäfte gut liefen.

Anna Netrebko hatte bereits angekündigt, bis auf Weiteres nicht auftreten zu wollen. Vorausgegangen waren zahlreiche Absagen geplanter Auftritte durch internationale Konzerthäuser.

Auftritte nur verschoben

Unter anderem die Metropolitan Opera in New York und die Berliner Staatsoper hatten Netrebko aufgefordert, sich vom russischen Präsidenten und dessen völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine zu distanzieren. Dem war die Künstlerin nicht nachgekommen.

Manche Häuser trafen lediglich vorläufige Entscheidungen. Die Alte Oper Frankfurt etwa sagte einen ursprünglich für den 2. Juni 2022 angekündigten Auftritt Netrebkos nicht ab, sondern verschob ihn lediglich auf Januar 2023.

Netrebko hatte auf ihrem Instagram-Kanal mitgeteilt, keine politische Person zu sein und angemahnt, öffentliche Personen sollten nicht gezwungen werden, "ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen".