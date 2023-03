DW Nachrichten

Netanjahu zu Besuch in Berlin

Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson, die Sorge um Rechtsstaatlichkeit ist es auch. Und so sprach Kanzler Scholz die umstrittene Justizreform seines Gastes direkt an, stellte aber zunächst das Gedenken an den Massenmord an mehr als 6 Millionen Jüdinnen und Juden in den Mittelpunkt.