Neben den Honigjägern macht vor allem das Klima den Bienen zu schaffen. Wetterkapriolen haben in den vergangenen zehn Jahren die Blütezeit in ganz Nepal unterbrochen. "Honigbienen sind sehr empfindlich und anfällig für hohe und niedrige Temperaturen, sie sterben ziemlich leicht" sagt Sundar Tiwari, Professor für Entomologie an der Land- und Forstwirtschaftsuniversität (AFU) in Chitwan.