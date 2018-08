Neonicotinoide: Frankreich verbietet "Bienenkiller"

Bienen: Was bleibt uns ohne sie?

Zuckersüße Kristalle

Was hier zu sehen ist, kommt uns allen vermutlich als erstes in den Sinn, wenn wir an Bienen denken: Honig. Hier wurden in 100-facher Vergrößerung und mithilfe von polarisiertem Licht die Zuckerkristalle sichtbar gemacht. Für ein Glas Honig müssen Bienen etwa 450.000 bis drei Millionen Blüten besuchen.