Nenad wurde in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, geboren und lebt seit 1992 in Deutschland. Er studierte Kunstgeschichte, Geschichte und EU-Studien in seiner Heimatstadt, in Bochum und in Berlin.

Journalistisch ist Nenad seit Anfang der 1990er Jahre tätig - erst als Korrespondent für kroatische Medien, bald aber auch für Deutsche Welle und Westdeutscher Rundfunk.