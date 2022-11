Nein zum Krieg - Russische Deserteure berichten

Doch viele Russen widersetzen sich und fliehen aus dem Land, mindestens eine halbe Million soll es bisher sein.

Rund 100.000 russische Deserteure haben sich seither in Georgien niedergelassen. Das Land hat sehr enge, aber auch besonders belastete Beziehungen zum Nachbarn – schließlich liegt der letzte Krieg mit Russland nicht lange zurück. Wie willkommen sind die fahnenflüchtigen Russen? Wie fühlen sie sich in der Fremde, nach einer oft gefährlichen Flucht? DW-Reporterin Oxana Evdokimova berichtet aus der georgischen Hauptstadt Tiflis.

Sendezeiten:



DW Deutsch

SA 26.11.2022 – 07:30 UTC

SA 26.11.2022 – 09:15 UTC

SA 26.11.2022 – 21:15 UTC

SO 27.11.2022 – 05:30 UTC

SO 27.11.2022 – 16:45 UTC

MO 28.11.2022 – 00:45 UTC

MO 28.11.2022 – 10:45 UTC

DI 29.11.2022 – 12:15 UTC

MI 30.11.2022 – 14:45 UTC

DO 01.12.2022 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

SA 26.11.2022 – 05:45 UTC

SA 26.11.2022 – 21:15 UTC

SO 27.11.2022 – 16:45 UTC

SO 27.11.2022 – 00:45 UTC

MO 28.11.2022 – 10:45 UTC

DI 29.11.2022 – 12:15 UTC

MI 30.11.2022 – 14:45 UTC

DO 01.12.2022 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3