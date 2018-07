Nationalpark Berchtesgaden feiert Jubiläum

Die schönsten Nationalparks Deutschlands

Nationalpark Hainich

"Urwald in der Mitte Deutschlands" - so wird der Nationalpark Hainich in Thüringen auch genannt. In seinen Buchenwäldern können Besucher Wildkatzen beobachten oder auf dem hier abgebildeten Baumkronenpfad in luftiger Höhe zwischen den Wipfeln der alten Bäume spazieren.