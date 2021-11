Die israelisch-US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin spielte ihre erste Hauptrolle als 13-Jährige in dem Film "Léon - Der Profi". 2011 gewann Portman einen Oscar für ihre Leistung in "Black Swan".

1981 als Neta-Lee Hershlag in Jerusalem geboren, nahm Portman später den Nachnamen ihrer Großmutter an. Sie wuchs in den USA auf und studierte Psychologie in Harvard, gleichzeitig verfolgte sie weiter ihre Schauspielkarriere. Zu ihren bekanntesten Rollen gehört die der Padmé Amidala, der Frau des Jedi-Ritters Anakin Skywalker, in der Star-Wars-Filmreihe. Nachdem Natalie Portman in "Black Swan" in der Titelrolle der ehrgeizigen Balletttänzerin einen Oscar geholt hatte, war sie 2016 für "Jackie: Die First Lady" erneut nominiert.