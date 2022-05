Nahrungsmittel werden immer knapper

Indien kündigt sofortiges Ausfuhrverbot für Weizen an

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine steigt die Sorge vor Hungerkatastrophen in der Welt. Jetzt facht Indien die Sorgen weiter an. Der zweitgrößte Weizenproduzent der Welt kündigte ein Ausfuhrverbot für Getreide an.