Venus auf der Überholspur

"Auch um die Venus zu entdecken, braucht es etwas Übung", sagt Astronomin Liefke. Der Planet befindet sich im Januar in der Nähe des Sternbilds Steinbock und zeigt sich bereits früh am Abend. In der ersten Januarhälfte steht die Venus noch westlich vom Planeten Saturn. Am 22. Januar wandert sie dann südlich daran vorbei.