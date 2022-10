Wichtiger Tipp: Geheimtipps geheim halten

Wer auf einer Urlaubsreise einen nahezu unberührten Ort entdeckt, sollte das nicht über Social Media in die Welt hinausposaunen. Es gibt viele Beispiele, wie die hier abgebildete Maya Bay in Thailand, die als "Geheimtipps" auf Instagram, Facebook und Co. gehypt wurden - und dann in den Touristenmassen ertranken. Der verantwortungsvolle Urlauber genießt - und schweigt.