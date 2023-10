Nach Angriff in Brüssel: Spiel gegen Schweden abgebrochen

Der Fußball wurde zur Nebensache. "Wir können nicht Fußball spielen, wenn so etwas passiert. Wir und Belgien waren uns völlig einig, dass wir nicht weiterspielen werden", sagte der schwedische Nationaltrainer Janne Andersson und ergänzte: "Es ist völlig widerlich." In der Halbzeit des EM-Qualifikationsspiels zwischen Belgien und Schweden waren Andersson und seine Spieler darüber informiert worden, dass ein Angreifer rund fünf Kilometer vom Stadion entfernt zwei schwedische Staatsbürger erschossen und eine weitere Person verletzt hatte. Nach Medienberichten soll es sich bei den Opfern um Fußballfans gehandelt haben.

Die Verantwortlichen des belgischen Fußballverbands hatten zehn Minuten vor dem Anpfiff von den tödlichen Schüssen erfahren und die Partie trotzdem anpfeifen lassen, weil, so Verbandschef Manu Leroy, "das Stadion der 'sicherste' Ort für die Fans war". Nach 45 Minuten war die Partie dann beim Stand von 1:1 abgebrochen worden. Schwedens Kapitän Victor Lindelöf wies darauf hin, dass Belgien bereits vor der Partie für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifiziert war und seine eigene Mannschaft keine Chance mehr auf ein EM-Ticket hatte. Es habe daher überhaupt keinen Grund gegeben, das Spiel um jeden Preis fortzusetzen. "Wir wollten hier sofort Kontakt zu Familie und Freunden aufnehmen, um zu sehen, ob es ihnen gut geht", sagte der Abwehrspieler von Manchester United.

Rückflug des Teams noch in der Nacht

Die schwedische Mannschaft wurde von einer Polizeieskorte zum Flughafen begleitet, von wo aus das Team noch in der Nacht mit einem Charterflugzeug nach Schweden zurückgebracht wurde. Die rund 35.000 Stadionbesucherinnen und -besucher mussten noch zwei Stunden ausharren, ehe die Evakuierung begann. Die schwedischen Fußball-Fans wurden in der Nacht zu ihren Hotels eskortiert. Ihnen wurde nahegelegt, keine schwedischen Flaggen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Gleichzeitig erhielten sie das Angebot, bei ihrer Rückreise zum Flughafen Polizeischutz zu erhalten.

Mutmaßlicher Täter gefasst

Am Dienstagmorgen gab die belgische Innenministerin Annelis Verlinden bekannt, dass Polizisten den mutmaßlichen Täter in der Nähe von Brüssel gestellt und niedergeschossen hätten. Bei ihm sei die Waffe gefunden worden, aus der am Vorabend die tödlichen Schüsse abgefeuert worden seien. Zuvor hatte die Regierung mitgeteilt, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 45 Jahre alten Tunesier handele, der vor vier Jahren in Belgien Asyl beantragt habe. Er sei der Polizei im Zusammenhang mit Menschenhandel, illegalem Aufenthalt und Gefährdung der Staatssicherheit aufgefallen.

