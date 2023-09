Nach dem Erdbeben: Marokko braucht Hilfe

Die Wasserversorgung ist nicht nur in der schwer betroffenen Al-Haouz Provinz schlecht. In vielen Dörfern sind Toiletten und Waschräume zerstört. Ihre Küche verfüge jetzt nur noch über einen Wassereimer mit Seife, berichtet eine Überlebende in Amizmiz. Philippe Bonnet von Solidarités International warnt vor "einer ganzen Reihe von wasserbedingten Krankheiten - von Durchfall bis Cholera".