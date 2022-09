Nach Brand in Karaokebar: Suche nach weiteren Opfern

Bei einem Brand in einer Karaokebar im Süden Vietnams sind mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Das Feuer war am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen und breitete sich schnell im zweiten und dritten Stock des Gebäudes aus, wie die Zeitung „VnExpress" berichtet.

Versuche von Mitarbeitern des Lokals, die Flammen mit kleinen Feuerlöschern zu bekämpfen, blieben erfolglos. Als das Feuer auch die Notausgänge blockiert habe, seien einige Besucher von einem Balkon etwa sieben bis acht Meter in die Tiefe gesprungen, hieß es. Sie hätten sich dabei verletzt, aber überlebt.

Behandlung von Brandopfern in Ho-Chi-Min-Stadt: Notausgänge durch Feuer blockiert

Mehr als ein Dutzend Löschfahrzeuge waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Am Mittwoch suchten Einsatzkräfte in den Trümmern noch nach möglichen weiteren Opfern. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf, um herauszufinden, was das Feuer auslöste.

Sicherheit in Karaokebars soll überprüft werden

Regierungschef Pham Minh Chinh ordnete eine Überprüfung aller gefährdeten Veranstaltungsorte an, insbesondere der im Land beliebten Karaokebars. Den Staatsmedien zufolge versicherte die örtliche Polizei allerdings, dass vor dem Feuer die Brandschutzmaßnahmen in der Bar und ihren 30 Karaokeräumen kontrolliert worden seien.

Weil die Schutzvorschriften als lax gelten und Feuerwehren oft schlecht ausgestattet sind, kommt es in Vietnam immer wieder zu Brandkatastrophen: 2018 waren bei einem Feuer in einem Wohnhochhaus in Ho-Chi-Minh-Stadt 13 Menschen ums Leben gekommen. 2016 starben bei einem Feuer in einer Karaokebar in der Hauptstadt Hanoi 13 Menschen, die in den schallgeschützten Kabinen gefangen waren. Im vergangenen Monat starben drei Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in einer anderen Karaokebar in Hanoi.

