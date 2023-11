Mythos Vatikan - Geheimnisse der Heiligen Stadt

Und ein Ort voller Geheimnisse.

Bild: Kwanza

Im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt ließ der römische Kaiser Konstantin auf dem Vatikanischen Hügel über dem Grab des Apostels Peter eine Grabeskirche errichtet - die erste Peterskirche. Immer wieder wurde das Gotteshaus über die Jahrhunderte um- und ausgebaut.

Bild: Kwanza

Erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts verlegte man hierhin den päpstlichen Regierungssitz und damit das Zentrum des Kirchenstaats und der römisch-katholischen Kirche insgesamt. Im 16./17. Jahrhundert erhielt der Petersdom, der zur größten Kirche der Welt werden sollte, seine heutige Form. Doch seine Konstruktion war ein technisches Rätsel und wurde zu einem faszinierenden Abenteuer. Wie baut man beispielsweise eine Kuppel mit einem Durchmesser von 42 Metern und einer Höhe von über 110 Metern? Überall im Vatikan steht die Architektur in den Diensten des Papsttums.

Bild: Kwanza

Und hinter all diesen Wundern verbirgt sich eine Vielzahl ungeahnter technischer Herausforderungen. Für die Bemalung der Sixtinischen Kapelle entwarf Michelangelo sein eigenes Gerüst. Um den Petersplatz zu optimieren, stellte sich Bernini ein äußerst originelles Design vor, das Platz für 300.000 Gläubige bietet!

Bild: Kwanza

Außer Sichtweite wurde ein 800 Meter langer Geheimgang angelegt, der den Päpsten die Flucht aus der Stadt ermöglichen sollte. Um die riesigen Archive des Vatikans zu lagern, wurde unter dem Innenhof der Museen ein unterirdischer Bunker errichtet. In der Pracht symbolträchtiger Räume, hinter traditionell für die Öffentlichkeit verschlossenen Türen und mithilfe von 3D-Bildern zeigt der Film die Geheimnisse eines Megabaus mit einer wirklich einzigartigen Geschichte.

